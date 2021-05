Élaboration de spots publicitaires pour Slash Intérim

SLASH INTERIM : UN NOUVEAU MODELE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL TEMPORAIRE

Parmi les principaux acteurs du marché du travail temporaire, chacun connait évidement les agences traditionnelles qui ont pignon sur rue.

Depuis quelques années sont également apparues les plateformes 100% digitalisées qui permettent aux candidats de postuler et aux entreprises de passer commandes directement en ligne sans interlocuteur.

En 2020, un nouveau modèle a émergé : les réseaux de recruteurs indépendants. C’est sur ce segment qui se s’est positionnée l’entreprise Slash Intérim basée en Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

Un segment qui se veut être une réponse aux nouvelles attentes sociétales en matière de flexibilité, d’autonomie, de gestion personnelle puisque les collaborateurs sont des autoentrepreneurs. Slash Intérim développe sa présence sur l’ensemble du territoire et envisage 200 à 300 mandataires d’ici à 3 ans avec une volonté que le mandataire Slash (le Slasher) replace l‘humain au cœur du recrutement.

Le Slasher est un professionnel indépendant qui s’appuie sur le réseau Slash Intérim pour bénéficier d’outils et de solutions d’accompagnement pour développer son activité de recruteur intérim sous l’enseigne de la marque avec une proximité et un accompagnement 100 % terrain, au plus proche des candidats et des entreprises, avec des services supports de qualités à sa disposition et le meilleur de la technologie digitale.

Autour de ce principe de phygitalisation – le meilleur de l’humain avec le meilleur du digital RH- les élèves de CinéCréatis et l’entreprise ont donc collaboré autour d’un projet de création de spots publicitaires, qui permettent à la fois aux étudiants de Cinécréatis de mettre en application les connaissances théoriques acquises dans le cadre de leurs études, et à Slash Intérim de communiquer afin de prospecter les futurs agents de leur réseau.

TROIS SPOTS DE 30 SECONDES

Trois spots publicitaires de 30 secondes ont ainsi été réalisés par les étudiants pour répondre à la demande spécifique de Slash Intérim.

Évidemment, les élèves ont répondu à un cahier des charges tout le long de la réalisation de leurs spots avec notamment comme thématiques contraintes : un langage et des codes distingués du publi-reportage ou de l’institutionnel, une identité visuelle qui soit celle de Slash Intérim (remise de la charte graphique), privilégier un regard singulier tant que le message souhaité reste lisible, différencier la marque de ses concurrents et enfin susciter la curiosité.

TROIS SYNOPSIS

Les étudiants ont proposé différents synopsis parmi lesquels trois d’entre eux ont été retenus : « Agenda », « Nouvelle Espèce », « Slasher la vie du bon côté ».

Une fois les équipes formées, les étudiants ont eu trois mois pour réaliser leurs publicités. Ils ont disposé de deux jours pour tourner les différentes scènes. Après un jury intermédiaire, le jury final a eu lieu en présence du client, des enseignants et de l’ensemble de la promotion des étudiants de 3e année.

In fine, les étudiants ont présenté leur film, leur vision du projet, les différents changements qu’ils ont eu à effectuer tout le long de la réalisation de leur publicité. Une note finale leur a été attribuée à la fin de la présentation.