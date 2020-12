1er exercice « Diaporama » pour les étudiants de Montpellier

Les étudiants de 1ère année de Montpellier ont réalisé un premier atelier Diaporama, un des trois projets majeurs de leur année scolaire.

Autour des thèmes et des intentions proposées par les étudiants, les projets retenus étaient portés par des équipes de 5 à 6 étudiants (postes : réalisateur, monteur/assistant polyvalent/script, responsable image, responsable son, assistant son).

Développer les intentions visuelles et sonores

Concrètement il s’agissait pour eux de raconter une histoire, un récit (début-milieu-fin) en 1 minute avec comme objectifs pédagogiques de structurer et développer des intentions visuelles et sonores. Chaque groupe a élaboré un dossier de production supervisé par le professeur.

Le tournage a eu lieu sur une journée unique soit dans le hall du campus, aux alentours proches du campus voire les salles de classe, en tenant compte évidemment des précautions sanitaires inhérentes au COVID 19.

Chaque groupe disposait des moyens techniques suivants : 1 appareil photo hybride GH5 Panasonic, un trépied, un pack lumière, une valise son avec 1 micro Sennheiser MKE600 et 1 enregistreur SoundDevice MixPRE 3.

Le planning de l’atelier diaporama s’est échelonné sur huit semaines ainsi réparties : sélection projet (pitchs et synopsis + constitution équipes) : synopsis, découpage incluant la bande sonore et minutage : validations définitives conception projets + dossiers production ; tournages, montages et pré-mix ; jury et in fine remontages et mixages définitifs.

Découvrez quelques diaporamas