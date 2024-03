HISTOIRE L’école d’audiovisuel de Lyon : un campus moderne sur le bord de Saône

En 2017, CinéCréatis a posé ses caméras dans la métropole lyonnaise, sur les traces des frères Lumière.

À Lyon, notre campus est idéalement situé en bord de Saône, au cœur de l’éco-quartier Confluence, et à côté de deux jolis parcs : les Jardins d’Ouagadougou et les Jardins d’Erevan. Le mix parfait entre espaces verts et effervescence de la vie citadine. Côté infrastructures, tout est réuni pour vous former en conditions réelles afin que vous soyez parés pour le terrain. Notre école est dotée d’un studio de tournage de 280 m2, d’un box de prise de son, d’un studio de montage et d’un équipement de pointe à la hauteur de vos ambitions. Un cadre de vie et de travail propice au bien-être et à l’inspiration.