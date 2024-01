C’est justement dans le quartier de la Création que l’on retrouve la plupart des acteurs culturels et artistiques nantais, comme les sociétés d’audovisuel Anaphora Productions, Mars Vidéos, We Are Motion ou encore Micelium prod et Greencap Studio. Des entreprises qui emploient tous types de profils issus du milieu : chargé de production, réalisateur, directeur de la postproduction, régisseur, conseillers techniques de la réalisation, etc. Une effervescence et une proximité qui peuvent aider nos étudiants à se constituer un réseau professionnel solide et à trouver plus facilement des stages.