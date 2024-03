À Montpellier, le climat est méditerranéen, avec des hivers doux et des étés ensoleillés. Le cadre rêvé pour profiter des plages et des sites naturels, comme le parc national des Cévennes et les gorges de l'Hérault, propices à la randonnée, à l'escalade, au cyclisme et autres activités en plein air.



En ville, profitez de nombreux clubs sportifs, comme le Montpellier Beach Volley, le Montpellier Water-Polo et le Montpellier Triathlon. Les sports nautiques sont aussi très prisés, à l’instar de la voile, du kite-surf, du paddle, du jet-ski et de la plongée sous-marine. Avec plus de 70 000 étudiants, Montpellier est également réputée pour sa vie animée et ses quartiers étudiants, comme le quartier Richter, qui accueille des festivals et des concerts tout au long de l'année.