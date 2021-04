Notre ancienne étudiante Asia Raffenel a fait ses gammes sur Paris Police 1900

Asia Raffenel dans le grand bain

Lors d’un précédent article, Asia se confiait sur son choix de formation. Initialement, c’était le métier d’infographiste qui l’attirait mais sa passion pour le cinéma l’emporta et c’est ainsi qu’elle intégra une section audiovisuelle dans son lycée avant de venir se former chez CinéCréatis. Elle y découvrit le poste de d’assistant réalisateur (qu’elle occupa sur le film de fin d’études Terre Ferme réalisé à CinéCréatis Nantes en 2019).

C’est ainsi que peu de temps après l’obtention de son diplôme elle rejoignit les équipes de la série Paris Police 1900, trois mois à peine sa sortie d’école !, en qualité de 3e assistante décoratrice. Un début de carrière bien prometteur !

Comment mieux commencer sa carrière professionnelle qu’en côtoyant Pierre Quefféléan, chef décorateur reconnu, César des meilleurs décors pour le film Au revoir là-haut (2018) d’après le livre de Pierre Lemaitre ?

Un mélange subtil d’histoire et de fiction

On a coutume de qualifier les années 1900 de Belle Époque. Cette période désigne les quinze premières années du XXe siècle. Elle fait partie de notre héritage culturel, perçu en France et à l’étranger, comme un moment heureux. Cet art de vivre à la Française fut cependant troublé par des événements sombres mis en exergue par Fabien Nury.

Scénariste, il a régulièrement mêlé fiction et histoire dans des bandes-dessinées comme La Mort de Staline (Dargaud, 2010 et 2012, adaptée au cinéma en 2018 par Armando Iannucci, ou Charlotte impératrice (Dargaud, 2018 et 2020). C’est aussi le cas pour sa série Paris Police 1900, diffusée dernièrement sur Canal +.

Fabien Nury était l’un des raconteurs d’histoires les plus inventifs de la BD…. Pour la première fois, le scénariste-star de sa génération est passé à la réalisation. Un véritable Show-Runner de la série Paris Police 1900, en tant que scénariste, créateur, réalisateur de certains épisodes.

Fabien Nury a construit sa série (8 épisodes de 52 minutes) autour du préfet Lépine (qui créa le fameux concours d’inventions), aux prises avec les mouvements à la fois antisémites et anarchistes qui menaçaient la IIIème République au bord de l’explosion

A cette intrigue politique, sur fond d’affaire Dreyfus, se mêle une enquête criminelle autour de mystérieux féminicides. L’affaire de la « valise sanglante », un fait divers avéré, retrouvé dans les archives par Fabien Nury qui a entrepris en amont du tournage un gigantesque travail de documentation, a débouché sur un polar sur fond de thriller politique.

« En tant qu’historien, la série est aussi très intéressante car elle est globalement très sourcée, note Arnaud-Dominique Houte, professeur à la Sorbonne et spécialiste de la police au XIXe siècle. Le trait est forcé, c’est normal. Mais il n’y a pas d’invraisemblances majeures« , ajoute-t-il.