Atelier machinerie

Prendre de la hauteur et réaliser des mouvements de descente ou d’élévation à l’aide d’une grue, utiliser un travelling vertical pour enrichir votre mise en scène, c’est le lot commun des professionnels de l’audiovisuel qui utilisent fréquemment ces matériels.

C’est pourquoi les élèves de troisième année se sont familiarisés avec certaines machines (travelling en pente, grue à tête motorisée) nécessaires pour élaborer des plans en hauteur. Ils ont également travaillé sur la réalisation d’un sas de lumière.

Manipuler en toute sécurité

Dans le cadre d’un atelier dirigé par Thierry Goron, enseignant en « studio image », Axel Gaillard, machiniste, ancien étudiant diplômé en 2016 est intervenu au cours d’échanges fructueux et chaleureux. Intermittent du spectacle, Axel a notamment travaillé sur Le chant du loup ou encore The loyal man, sélectionné aux Césars cette année.

« Ça fait plaisir de revenir en tant qu’ancien étudiant dans les locaux de Cinécréatis, raconte-t-il. Ça rend aussi un peu nostalgique. Mais c’est un réel plaisir quand on travaille avec des étudiants aussi intéressés, qui posent des questions et sont indépendants dans leur travail. »

Le but de l’atelier ? Clairement, il s’agissait de manipuler avec à-propos ces machines seul et en groupe, tout en prenant toutes les précautions d’usage afin de s’assurer que les machines sont sécurisées. « C’est un métier à risque, a rappelé Axel Gaillard, c’est important de prendre son temps quand on travaille sur de telles machines, il ne faut pas se presser. »

Et ainsi préserver sa sécurité personnelle et celle des autres membres du plateau technique.