Dans toute discipline, il est nécessaire de reprendre en mains, d’affiner ses connaissances d’un matériel technique surtout en début d’année.

Maîtriser les fondamentaux de la prise de vues et les réglages précis des menus d’une caméra professionnelle, c’est l’essence même des connaissances d’étudiants en formation de réalisateur-concepteur audiovisuel telle qu’elle est proposée par Cinécréatis.

Du portrait et du packshot

C’est ainsi que dernièrement les étudiants de 2ème année CinéCréatis Lyon ont eu l’occasion de participer à un exercice/atelier pratique durant deux heures en utilisant du matériel de la marque ARRI (voir le post).

Une séance d’un grand intérêt technique puisqu’elle mettait l’accent sur le cadre et la lumière pour du portrait et du packshot, avec comme objectif sous-jacent le développement de l’esthétisme d’une image.

ARRI une marque référence

Les élèves ont utilisé des caméras de la marque ARRI et notamment l’Amira, une caméra polyvalente, petite sœur de la fameuse Alexa.

Avec plus de 100 ans d’existence, la firme allemande ARRI est leader du marché dans la conception et fabrication de systèmes de caméra et d’éclairage pour l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel. Son réseau est mondial.

Sachez que les équipements ARRI ont été utilisés pour des films et séries tels que : Game of Thrones, Avengers, Le Grand Bain, Les Misérables, Blade Runner, Le Bureau des Légendes, Black Panther, The Handmaid’s tale, Les Tuches 3, Big Little Lies, Chernobyl…