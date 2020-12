Conférence « L’art de l’efficacité sans le stress »

« Travailler efficacement sans stresser », c’était le thème de la conférence donnée à distance sur la plateforme Zoom, protocole sanitaire oblige, par Hélène Weber, psychologue, sociologue et enseignante, fin novembre. Cette conférence a connu un vrai succès avec une cinquantaine de personnes inscrites et en ligne.

Soucieuse du bien-être de ses élèves, de faciliter leur cursus d’études, les écoles CinéCréatis & ESMA s’attachent à leur livrer les clés de la réussite au travers d’un cycle de rencontres sur l’année 2020-2021, abordant diverses thématiques ciblées sur les problématiques estudiantines (bien-être, santé, usage des réseaux sociaux, etc.).

On le sait, la transition entre études secondaires et études supérieures induit un changement de statut et une modification des habitudes de travail qui ne sont pas forcément faciles à négocier. Alors, comment gérer son stress et optimiser ses méthodes d’études dans son nouvel environnement de travail ?

Hélène Weber, sociologue et formatrice, spécialiste de ces notions, a ouvert la réflexion sur ses questions centrales en proposant une multitude de solutions pratiques pour agir.

Adopter ses méthodes de travail aux exigences des études supérieures, ce fut donc le leitmotiv de la soirée durant laquelle la conférencière a su captiver son auditoire et interagir avec son public grâce à l’utilisation d’outils ludiques et interactifs (sondages, nuages de mots, etc.).

Dans un premier temps, Hélène Weber a listé les difficultés rencontrées fréquemment par les élèves de niveau universitaire : travail effectué au dernier moment en urgence, problème de mémorisation, difficultés à optimiser les révisions, besoin d’un accompagnement ponctuel dans certaines matières, manque d’attention en cours, inorganisation chronophage générant régulièrement de l’angoisse, du stress.

Chaque étudiant a connu, peu ou prou, ces symptômes avant-coureurs de difficultés potentielles.

Hélène Weber a donc proposé plusieurs repères afin de permettre aux étudiants d’apprendre, de s’organiser, de se motiver au mieux. L’objectif majeur consistant à les aider à s’adapter aux exigences des études supérieures « au travers de méthodes de travail innovantes, très efficaces qui permettent de booster les capacités de compréhension, de mémorisation et de réflexion de manière étonnante. »

Elle a ainsi proposé lors de cette soirée une méthodologie, un programme en quatre points :

focaliser son attention pour se centrer et se concentrer ;

définir des objectifs qui aident à passer à l’action ;

hiérarchiser ses priorités pour privilégier l’essentiel ;

adopter une vue d’ensemble de ses engagements et planifier les tâches.

De facto, elle a ainsi répondu largement ainsi aux problématiques quasi-journalière des étudiants, ravis de cette rencontre riche d’enseignements.

D’autres conférences sont à venir :

Log-in : e-reputation et l’usage d’internet

L’autonomie & premiers pas dans la vie d’adulte

L’estime de soi

Rappel : Les conférences ont lieu en soirée sur inscription.