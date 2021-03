Dans le monde du cinéma, Lubomir Bakchev affiche un parcours un peu atypique car il n’est pas diplômé. « Je n’ai pas fait d’école. Je suis en constant apprentissage. Il faut se mettre à jour face à la technologie. »

Réalisateur notamment de Les Dames du Panthéon retraçant l’itinéraire de Germaine Tillion et de Geneviève de Gaulle, résistantes lors de la guerre 39-45, qui sont entrées au Panthéon en mai 2015, Lubomir Bakchev, l’autodidacte, est très apprécié pour ses qualités de directeur de la photographie et de chef opérateur, un des métiers les plus créatifs de l’audiovisuel.

Il a ainsi collaboré sur les films suivants : Au bout du Conte (2013) de Agnès Jaoui avec le regretté Jean-Pierre Bacri, Chouquette (2017) de Patrick Godeau avec Sabine Azéma ou encore Les Municipaux, c’est trop (2019) de Francis Ginibre et Éric Carrière.

Directeur de la photo / Chef Op’, une fonction qu’il a abordée avec les étudiants en évoquant notamment les postes autour du cadre et de la caméra. « Puisque nous connaissons la technique, le rôle du chef-opérateur est celui d’un traducteur. Quand on lit un scénario on voit déjà un film, mais on est vingt-cinq sur un plateau à l’avoir lu et à avoir vu un truc différent dans sa tête. Ce qui importe au final, c’est d’être synchronisé avec le réalisateur. Et quand un réalisateur refuse un cadre, sans justification sur le moment, je me suis souvent aperçu à posteriori que c’était pour des raisons valables. Il faut suivre son instinct et en même temps être très ouvert : c’est un métier technique mais aussi humain. » (Source : revue Critikat).

Pour appuyer ses dires, Lubomir Bakchev a proposé aux élèves de visionner des extraits de films (séries et longs métrages) afin de présenter les contraintes et difficultés des scènes ainsi que les enjeux techniques, la dimension artistique, créative et relationnelle de son métier, notamment le travail en équipe inhérent au cinéma.