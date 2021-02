Conférence maquillage et effets spéciaux

Conférence portant sur la thématique des effets spéciaux

Lundi 8 février, lors d’un atelier, Christelle Lays a fait une démonstration devant les étudiants en maquillant son modèle : latex, faux sang, teinture des cheveux… Les étudiants de troisième année ont pu se rendre compte de toute la possibilité d’effets spéciaux réalisables avec seulement certains produits et un bon savoir-faire. « Utiliser son imagination est très important. Avec peu de produits, on peut réaliser un rendu très sympa, très réaliste, sans que cela soit très coûteux » précise Christelle.

Car tous les ans, les étudiants ont tous des attentes spécifiques pour leur film : maquillage de la vie de tous les jours, mais aussi blessures, faux-sang, perruques, costumes… Christelle est donc là pour « apporter des idées et des astuces pour un rendu de qualité. Les étudiants ont des attentes et je leur montre que celles-ci sont réalisables et ne doivent pas freiner leur créativité. »

Un suivi tout le long de l’année

Christelle accompagne également les étudiants de troisième année tout le long de leur film de fin d’études. Elle a passé du temps avec chacune des équipes pour discuter de leurs envies.

Elle suivra au fur et à mesure leurs besoins puis les reverra avant le tournage du film. Sur place, elle supervisera le make-up artiste en charge du maquillage et des effets spéciaux pour s’assurer que le rendu sera à la hauteur des attentes des réalisateurs. Surtout, pour Christelle, l’important est « le savoir-faire. Les étudiants doivent pouvoir se débrouiller sur place, être multifonction. S’ils sont contraints en plein tournage de devoir réaliser eux-mêmes les effets spéciaux, ils doivent maîtriser le processus pour une parfaite réalisation. »

Quelques mots sur Christelle Lays

C’est la troisième année consécutive qu’intervient Christelle Lays auprès des étudiants de troisième année. Spécialisée dans le maquillage de théâtre et de cinéma, elle réalise aussi des performances dans le secteur de la mode et des défilés. Elle a travaillé pour Chanel, le magazine Arty Trendy ou encore Makeup For Ever. Spécialisée en effets spéciaux, elle est formatrice en maquillage pour Cinécréatis en plus des campagnes publicitaires, des ateliers et des tournages sur lesquels elle travaille.

Son site internet : christellelays.com