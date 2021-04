Conférence avec le réalisateur et auteur Yves Piat

Raconter des histoires

D’abord intéressé par les films d’animation, Yves Piat a été graphiste, musicien, dessinateur. Ce qu’il aime par-dessus tout ? Raconter des histoires, et c’est à travers le cinéma qu’il s’épanouit depuis des années. Après un premier court métrage en 2001 intitulé Tempus Fugit, il réalise Nefta Football Club, en 2018, tourné dans le désert en Tunisie. Le court métrage raconte l’histoire de deux frères passionnés de football qui découvrent un âne perdu au milieu du désert.

L’histoire de ces deux jeunes garçons a connu un succès international, recevant une centaine de sélection en festival en France et à l’étranger. Il a notamment reçu le prestigieux Prix du public du Festival international de Clermont-Ferrand en 2019, vitrine mondiale pour les courts métrages. Nefta Football Club a été ensuite nommé pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction et nommé pour le César du meilleur court métrage, en 2020. Il continue désormais à travailler pour de nouveaux projets cinématographiques et à continuer à mettre en image ses histoires.

Conseils et stratégies pour l’élaboration d’un film

La multi-casquette que porte Yves Piat lui a permis de conseiller les étudiants sur différents sujets.

Le cinéma étant une aventure humaine, ponctuée de « portes d’entrées émotionnelles qui permettent de rencontrer de futurs collaborateurs« , Yves Piat a échangé avec les étudiants sur l’importance de bien choisir son équipe lorsque l’on réalise un film. Du producteur aux techniciens en passant par les acteurs, il faut s’avoir « laisser s’exprimer toutes les personnes qui nous entourent pour réussir à mettre en place une zone de liberté créative » explique-t-il. Le réalisateur étant le chef d’orchestre, il doit savoir écouter son équipe et créer des échanges entre tous.

Au sujet de l’écriture du scénario, Yves Piat leur a conseillé d’être sincère et de savoir lâcher prise. Une fois les bases acquises grâce à des lectures solides sur les structures des scénarios et leurs mécaniques, il a insisté sur « la nécessité de se nourrir de la réalité et de prendre des risques pour écrire un scénario le plus sincère possible ». Enfin, il a soutenu les étudiants dans leurs démarches artistiques, en leur rappelant qu’ils ont le droit de faire des erreurs, celles-ci les rendant plus forts et plus résilients.