Cycle de conférences d'anciens étudiants de CinéCréatis

Des profils variés pour des parcours uniques

Réalisateur, machiniste, assistant caméra, directeur de la photographie, chargé de production, monteur… les parcours sont multiples à la sortie de l’école.

Selon leur personnalité, certains ont opté pour l’indépendance qu’offre le statut d’intermittent alors que d’autres préfèrent la stabilité d’un poste en CDD ou CDI dans des studios de production. Ils travaillent chez Webedia, Canal +, Netflix, le Studio Kremlin ou encore Bangumi. Beaucoup ont aussi plaisir à créer des projets personnels à côté : clips, documentaires, courts-métrages… Certains ont profité des compétences acquises lors de la formation pour travailler dans d’autres domaines : le motion design, la production de podcasts ou encore l’e-sport.

Comment réussir au mieux son entrée dans le milieu professionnel ?

Les diplômés ont pu partager leurs expériences et revenir sur des événements marquants. Un stage qui leur a ouvert les portes d’une entreprise, un concours qui leur a permis de tourner leur premier film ou encore une mission sur un tournage qui a fait naître une nouvelle passion. Les opportunités sont nombreuses pour construire petit à petit son réseau et développer ses compétences. Il faut donc oser et s’investir pour multiplier ses chances.

Également, connaître toute la chaîne de production d’un film permet d’anticiper, de s’adapter et de mieux prendre sa place dans une équipe. Les diplômés sont tous revenus sur l’importance d’être polyvalent et curieux tout au long de la formation. Il ne faut donc pas hésiter à occuper différents postes lors des tournages organisés pendant les 3 ans à l’école, pour multiplier ses compétences techniques et relationnelles.

Le réseau CinéCréatis, un réseau professionnel mais pas seulement

Créer son réseau professionnel est essentiel dans la profession, mais les diplômés ont tous souligné l’importance d’un réseau déjà existant pour tous les étudiants : le réseau CinéCréatis. Offres de stage, d’emplois, missions d’intermittence… ils n’hésitent pas à faire appel à des membres de leur promotion lorsqu’un poste se libère et ont plaisir à se retrouver lors d’un tournage.

Cette grande famille permet aussi un autre type de réseau, plus personnel, lorsqu’il s’agit de trouver un nouvel appartement à la suite de l’obtention du diplôme ou d’un nouvel emploi. Un vrai réseau que les étudiants créent dès leur première année à l’école et qui ne cessent de se développer même après l’obtention du diplôme.