Des films de CinéCréatis disponibles sur la plateforme Discover !

Qu’est ce que DISCOVER FILM ?

Avec plus de 3 millions de téléspectateurs dans plus de 216 pays, Discover Film est depuis 2016 la meilleure plateforme streaming de courts-métrages (entre 5 et 15 minutes de film) de qualité proposant une large sélection de films d’auteurs et de jeunes talents émergents.

Créée à Londres, la plateforme est aujourd’hui disponible gratuitement sur Google Play, App Store, Amazon Fire, Roku et Apple TV. Application aux multiples fonctionnalités, elle permet aux utilisateurs du monde entier de se connecter sur plusieurs appareils, créer des listes de lecture et télécharger des films à regarder hors ligne. Un véritable Netflix du court-métrage !

Les films CinéCréatis à découvrir sur la plateforme

Pour le plus grand plaisir de nos jeunes réalisateurs, « Le Naan’tais » et « Superbot » seront à l’affiche sur la plateforme.

« Le Naan’tais », Réalisé par Axel Pedemay et Paul Hühnerjäger, nous emporte dans une ambiance Kollywood dans un film mettant en scène la rencontre de Taj, jeune étudiant Indien, et d’une jeune femme Française au cœur de la ville de Nantes. Son charme et son originalité lui ont valu d’être coup de cœur du jury lors du « grand prix ciné » 2019.

Réalisé par Emmanuel Pierrat, Pierre André Fontaine et Remy Leroy, « Superbot » n’est plus à présenter. Le film met en scène un robot attachant et rêveur dans un court-métrage mêlant prise de vue réel et animation 3D.

Sélectionné et diffusé dans de nombreux festivals internationaux (Le kinoki international University Film Festival, Tomorrow Unlocked Film Festival, le Festival Torcymages….), le court-métrage a également reçu cette année le prix de la meilleure Narration au Reel Teal Film Festival de l’université de Caroline du Nord à Wilmington.

Cette collaboration est une réelle occasion de donner à nos courts-métrages une visibilité internationale, mais aussi de mettre au-devant de la scène nos étudiants dont le talent et la créativité ne sont plus à prouver.