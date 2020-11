Un campus flambant au cœur de Montpellier

Mois après mois, pierre après pierre, le Campus Créatif de Montpellier s’est élevé avant de s’achever et d’accueillir ses nouveaux occupants. Après plusieurs années d’existence à Nantes puis une ouverture à Lyon en 2017, c’est enfin au tour du sud de la France d’accueillir la 3e antenne de l’école en rejoignant le Campus Créatif, construit sur l’ancien site militaire EAI (Ecole d’Application d’Infanterie) de la ville. Ce quartier longtemps abandonné se métamorphose pour devenir la figure de proue des Industries Culturelles et Créatives.

Ces nouveaux locaux accueillent également trois autres écoles :

IPESAA (école d’arts appliqués),

ESMA (école d’arts appliqués)

ETPA (école de game design)

En tout et à ce jour, plus de 900 étudiants s’y côtoient quotidiennement.

Un équipement de pointe !

Tout est réuni pour que les étudiants s’épanouissent dans leur cursus estudiantin à travers un bâtiment inédit de 16000m², doté d’équipements professionnels de pointe, qui constitue un lieu d’excellence fonctionnel dans un ensemble unique à deux pas de la mer Méditerranée.

Les étudiants apprennent dans des salles modernes et équipées de matériel informatique dernier cri, caméras dernière génération, des auditoriums, studios de son, box de montage, studio de prise de vue de 600m2, incubateur, fablab… A cela s’ajoutent des lieux de plaisance comme le hall d’entrée spacieux aux meubles épurées d’inspiration scandinave qui se transformera plus tard aussi en zone d’expositions, un restaurant, une salle de sport et un city stade rooftop. Et bien sûr, une résidence étudiante directement au-dessus du Campus Créatif !

CinéCréatis se défini comme une école moderne, en phase avec son temps, offrant un cadre de vie et d’études propice au développement et à la stimulation de la créativité des élèves.