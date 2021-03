Fabrication d'un appartement avec Philippe Ramousse

A la découverte de la création d’un décor de cinéma

À l’ère de la conception graphique et des effets spéciaux, on oublie souvent que pour bon nombre de films, on construit tout de même des paysages et des décors « en dur ».

Concevoir, aménager, façonner, échafauder des décors conformément au scénario, au plan de travail dans le cadre du budget, demande une maîtrise particulière.

La fabrication d’un décor permet de donner l’illusion d’un lieu, réel ou imaginaire. C’est parvenir à rendre crédible une pièce qui a été fabriquée de bout en bout. Pour pouvoir y parvenir, une multitude de corps de métiers interagissent. Un véritable travail d’équipe est mis à l’œuvre pour créer cette maison qui devient presque la vôtre au fil des épisodes.

C’est toute cette complexité que les étudiants de première année de CinéCréatis ont appréhendé au cours d’une semaine banalisée, avec le défi de réaliser un décor d’appartement !

Un artisan pour enseignant

Philippe Ramousse, les a épaulés ! Ce professionnel de l’audiovisuel, chef-constructeur à France Télévisions a monté de nombreux décors sur des séries tournées dans le sud de l’hexagone comme Plus belle la vie ou plus récemment Un si grand soleil ou encore sur des téléfilms, sur les décors des journaux ou de certaines émissions de variétés.

Il a apporté son savoir-faire et son expérience aux étudiants dans ce domaine particulièrement technique. « Rencontrer des étudiants, c’était pour moi une première. J’avais un petit peu d’appréhension. Et au final, ce fut passionnant de côtoyer des jeunes gens ont visiblement ont envie de faire des choses. »

Faire des choses, en l’occurrence, il s’agissait de matérialiser un décor d’appartement. « J’ai présenté un projet avec des châssis à construire. Les élèves ont alors pu mesurer ce qu’était l’élaboration décor, comment cela se construit et le temps que cela prend car dans ce métier au-delà des évolutions technologiques des outils, le travail manuel est toujours à la base de notre travail. Cela ne se fait pas tout seul« . Construire un décor à partir de rien, cela ne s’improvise pas. Pour certains ce fut un cours indispensable sur le bricolage mais c’était surtout l’occasion idoine d’exercer leur créativité dans un cadre contraint au sein des studios CinéCréatis Montpellier. « Observer, savoir comment sont faites les choses, pour les adapter, c’est primordial. »

Forts des conseils de Philippe Ramousse, les élèves se sont attelés à la tâche avec un belle vigueur, « j’ai été surpris par leur envie durant quatre jours pour des personnes qui ne sont pas du métier. »

En deuxième année, les élèves de CinéCréatis auront tout le loisir de développer leur savoir-faire lorsqu’ils seront confrontés au projet ALMD (A La Manière De). Un exercice qui consiste à reproduire à l’identique la scène d’un film ou d’une série.

Et bien sûr, dans ce cadre, la décoration est un des éléments fondamentaux avec la reproduction en studio du décor à l’aide de feuilles de décors (mur du décor en bois), de fenêtres, de portes, de vis, etc.).

