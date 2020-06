Le court-métrage documentaire « Un brin d’existence » d’une durée d’environ 6 minutes et réalisé en 2019 par Klara Johansson – étudiante à Cinécréatis Nantes, a été sélectionné pour être diffusé le samedi 20 juin 2020 à la Journée du Green Documentaire organisé par Upgreen TV.

En raison de la crise liée au COVID-19, la Journée du Green Documentaire n’aura pas lieu dans la salle de projection de la Fondation GoodPlanet et se fera uniquement en ligne sur la chaîne TV digitale d’Upgreen.TV.

L’accès restera gratuit et ouvert à tous. La projection gratuite aura lieu en ligne le samedi 20 juin à 15h sur www.upgreen.tv.

Synopsys

Ce documentaire raconte une journée avec les bénévoles de l’association Un Brin De Causette (site internet de l’association).

150 à 200 personnes viennent y prendre un petit déjeuner gratuitement tous les matins et y font “la causette” avec les bénévoles. Pour Marie- Andrée Choblet, la présidente de l’association, les personnes accueillies sont sa seconde famille.

Ils y recherchent avant tout de l’affection, de la reconnaissance, et tout simplement le sentiment d’exister.

A propos d’Upgreen TV

UPGREEN.TV est la 1ère chaîne TV digitale en continu 24/7 et en VOD sur l »environnement et le développement durable en abordant les thèmes de l’économie sociale et solidaire, de l’écologie, de la biodiversité à travers plusieurs rubriques : Ils ont osé, Envie de nature, Innovation, La rencontre, Elan citoyen, Green attitude, Voyages en Images, le Dicollaboratif et la fondation GoodPlanet.

Optimiste et tournée vers l’avenir, UPGREEN.TV permet à tous de découvrir des initiatives porteuses de sens. De l’économie sociale et solidaire aux nouvelles tendances environnementales (transition énergétique, permaculture…) en passant par les innovations technologiques (open-source, startups) et sociales, les reportages, documentaires et émissions diffusés sur cette chaîne mettent en lumière ce monde de demain qui s’ébauche aujourd’hui.

Professionnels, amateurs, associations, ONG, fondations, entreprises (via leur département RSE) ont été invités à réaliser un documentaire dont le thème principal devra être lié à l’environnement, au développement durable, à la transition énergétique, à l’innovation écologique ou aux nouvelles économie sociale et solidaire, circulaire et collaborative.