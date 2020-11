Les JPO CinéCréatis

Les Journées Portes Ouvertes sont des occasions idéales pour se renseigner et venir à la rencontre des étudiants, des équipes pédagogiques et administratives présentes et à l’écoute pour répondre à vos questions.

Qui de mieux placé que les étudiants eux-mêmes pour discuter de leur formation avec les visiteurs, c’est aussi le moment propice pour voir les travaux réalisés au cours de l’année ou en cours de production.

C’est également une belle occasion pour les futurs étudiants de découvrir l’ambiance de l’école ainsi que l’environnement de travail, les salles, les équipements et le matériel audiovisuel mis à disposition pour dispenser la formation de Réalisateur-Concepteur audiovisuel dans nos écoles CinéCréatis.

Cette année des Journées d’Information sont également proposées. Il s’agit de « pré JPO », permettant aux futurs étudiants de se renseigner en amont sur les formations proposées et de découvrir quelques ateliers.

Revivez les JPO 2020 en images grâce à notre album photos sur Facebook et sur notre chaîne YouTube !

Informations complémentaires :afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour accueillir le public : mise à disposition de gel hydro alcoolique, port du masque obligatoire, sens de circulation, nombre limité de personnes par salle… Nous réviserons cette nouvelle en fonction de l’évolution de la situation. Il n’est pas a exclure des modifications dans les dates ou que les Journées Portes Ouvertes basculent toutes en digital.

Dates des prochaines JPO

Les journées portes ouvertes de CinéCréatis Nantes

Journée d’Info Samedi 12 décembre 2020 (de 10h à 18h) – au campus JPO Samedi 12 décembre 2020 (de 10h à 18h) – en digital Samedi 16 janvier 2021 (de 10h à 18h) – en digital Vendredi 5 février 2021 (de 14h à 18h) – au campus Samedi 6 février 2021 (de 10h à 18h) – au campus Samedi 20 mars 2021 (de 10h à 18h) – au campus Samedi 3 avril 2021 (de 10h à 18h) – en digital



Informations campus de Nantes

Les journées portes ouvertes de CinéCréatis Lyon

Journée d’Info Samedi 12 décembre 2020 (de 10h à 18h) – au campus JPO Samedi 12 décembre 2020 (de 10h à 18h) – en digital Samedi 16 janvier 2021 (de 10h à 18h) – en digital Vendredi 29 janvier 2021 (de 14h à 18h) – au campus Samedi 30 janvier 2021 (de 10h à 18h) – au campus Samedi 13 mars 2021 (de 10h à 18h) – au campus Samedi 3 avril 2021 (de 10h à 18h) – en digital



Informations campus de Lyon

Les journées portes ouvertes de CinéCréatis Montpellier



Journée d’Info

Samedi 12 décembre 2020 (de 10h à 18h) – au campus

JPO

Samedi 12 décembre 2020 (de 10h à 18h) – en digital

Samedi 16 janvier 2021 (de 10h à 18h) – en digital

Vendredi 5 février 2021 (de 14h à 18h) – au campus

Samedi 6 février 2021 (de 10h à 18h) – au campus

Samedi 20 mars 2021 (de 10h à 18h) – au campus

Samedi 3 avril 2021 (de 10h à 18h) – en digital

Informations campus de Montpellier