Masterclass avec le chef constructeur Paul-Mauris Blanc

Assurément il n’y a pas mieux pour préparer un tournage en matière de spatialisation, de fabrication, d’accessoirisation, que de prendre conseil auprès d’un professionnel aguerri.

C’est l’opportunité que les élèves lyonnais de CinéCréatis ont saisi à bras le corps en accueillant Paul-Mauris Blanc, chef constructeur en décor.

Ce dernier a travaillé sur diverses œuvres cinématographiques, films et fictions. Parmi elles, les séries Nicolas Le Floch, Das Boot (8 épisodes) ou encore sur les longs-métrages Taxi 5, et dernièrement Bronx d’Olivier Marchal.

Tout l’enjeu pour les étudiants lors de cette masterclass était de s’accoutumer, de se familiariser avec les métiers de la décoration, d’accessoiriste à ensemblier.

Au total, une dizaine de professions, aux savoirs parfois transversaux, que Paul-Mauris Blanc, guère avare de conseils techniques, a abordé, contextualisé et expliqué à son auditoire conquis et attentif. « Les étudiants étaient super investis et très motivés » a remarqué l’intervenant, ravi.

Le chef constructeur : un coordonnateur

Paul-Mauris Blanc a ainsi détaillé le rôle du chef constructeur, véritable coordonnateur de la construction des décors destinés à un tournage de film, de fictions, de pubs qui définit les moyens, humains et matériels nécessaires à la construction de décors.

Ainsi, le chef constructeur est chargé de construire des décors à partir de plans cotés et d’indications précises fournies par l’équipe décoration. Concrètement, l’édification est réalisée par différents corps de métier (maçons, charpentiers, peintres, électriciens, machinistes…) dont le travail est organisé par le chef constructeur.

Tournage ALMD, début mars

Fort de ses connaissances, de son expérience professionnelle, Paul-Mauris Blanc a répondu durant trois jours à toutes les interrogations des élèves en cours de préparation de leurs tournages ALMD, prévus début mars. De concert, ils ont cherché à connaitre les échelles de grandeur à mettre en place pour reconstituer leurs décors aux bonnes dimensions.

Par ailleurs, ils ont réfléchi aux enjeux techniques de construction (fabrication d’un praticable, d’un escalier, d’une douche…) et à tous les éléments d’accessoirisation du décor, étagères, tables, baignoire. Une véritable réflexion globale !

Au total, Paul-Mauris Blanc a chaperonné, piloté, ouvert des horizons aux étudiants désormais plus avisés, éclairés dans les techniques de décors.