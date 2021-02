Rencontre avec Ronan Berthomé, du bureau de tournage de la ville de Nantes

Réaliser un tournage ne s’improvise pas ! Il faut s’organiser et réunir un certain nombre d’éléments nécessaires au bon déroulement de celui-ci. Les autorisations de tournage peuvent en faire partie !

La France, cinquième pays le plus filmé dans le monde

Cinquième pays le plus filmé au monde, la France attire de plus en plus les réalisateurs. En plus des productions françaises, de nombreux réalisateurs étrangers ont tourné dans l’Hexagone. Ainsi, dans les années 80, Steven Spielberg a posé sa caméra à La Rochelle pour tourner une des scènes d’Indiana Jones.

On pourrait aussi évoquer les rues de Marseille pour les scènes de Plus belle la vie, la petite ville de Bergues (4500 habitants) désormais célèbre avec Bienvenue chez les Ch’tis et bien sûr Montmartre avec Amélie Poulain et le fameux café des 2 Moulins, toujours en fonction.

Des démarches en amont du tournage, des règles à respecter

Il y a des règles à respecter à partir du moment où l’on occupe l’espace public. Ronan Berthomé, du bureau de tournage de la Ville de Nantes a échangé avec les élèves de 3ème année.

Etablissements recevant du public, des travailleurs, occupation de l’espace public ou de l’habitat privé… L’adjoint au chef de service régie technique et sécurité au sein de la direction du développement culturel de la Ville de Nantes a présenté toutes les démarches à effectuer pour simplifier les demandes et le tournage. Un accompagnement parfait pour trouver le lieu idéal d’une production sur le territoire. L’occasion pour les étudiants de préparer au mieux leurs futures productions.

Certains se souviennent peut-être que Nantes fut le lieu de tournages qui ont laissé des traces dans l’histoire du cinéma. Ainsi Jacques Demy, réalisateur des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort, né à Pontchâteau (Pays de la Loire) a de nombreuses fois rendu hommage à la ville de Nantes. On peut, par exemple, apercevoir la célèbre place Royale et le passage Pommeraye dans Lola ainsi que le marché du Bouffay dans Une Chambre en ville

Plus récemment à l’été 2020, le tournage de Compagnons, nouveau film de François Favrat avec Agnés Jaoui, Pio Marmaï, s’est déroulé quai François Mitterrand sur l’île de Nantes.