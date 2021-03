S’initier à de nouveaux univers

Votre rêve est de faire carrière dans le monde de l’audiovisuel mais avant cela vous voulez en savoir plus ? C’est pour répondre à cette interrogation que CinéCréatis a mis en place des stages découverte. Ainsi les participants pourront, le temps de quelques heures, s’initier à ces enseignements et avoir un aperçu des cours dispensés dans nos écoles. Ce sera aussi l’occasion pour eux de découvrir l’école et de se familiariser avec les lieux.

A qui s’adresse ces stages ?

Ce stage initiatique est à la fois en direction des lycéens de première et de terminale – et des étudiants d’études supérieures souhaitant se réorienter. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi des cours ou activités extra-scolaires en lien avec l’univers du cinéma ou de l’audiovisuel, notre formation est ouverte à toutes et à tous, peu importe le Bac.

Organisation

Les stages sont entièrement gratuits mais le nombre de participants est limité (sur inscription – se référer à chaque atelier). Le petit-déjeuner sera offert aux participants à leur arrivée à l’école, tout comme les repas du midi. Le matériel nécessaire au bon déroulement des stages est lui aussi fourni par l’école.

Lyon

Découverte des métiers de l’audiovisuel

Dates : 13,14 & 15 avril de 9h à 17h | 20, 21 & 22 avril de 9h à 17h

Objectif de l’atelier :

présentation des différents métiers de l’audiovisuel,

présentation des grandes étapes de création d’un film,

appréhender l’éclairage, la prise de vue et le son,

initiation à l’écriture de scénario et création de storyboard,

découverte des différentes techniques de prises de vue,

découverte de la préparation d’un tournage

tournage et montage d’un très court-métrage.

A la fin du stage, l’ensemble des productions réalisées seront projetées en salle.

Lieu : ESMA Lyon (2 cours Bayard – 69002 Lyon)

ESMA Lyon (2 cours Bayard – 69002 Lyon) Se rendre au campus : Tram 1 arrêt Sainte Blandine / Bus 63 arrêt Ravat

Tram 1 arrêt Sainte Blandine / Bus 63 arrêt Ravat Contact : 04 78 37 22 32 / / contact@esma-lyon.com

Montpellier

Découverte des métiers de l’audiovisuel

Date : 20 & 21 avril de 9h à 17h

Objectif de l’atelier :

présentation des différents métiers de l’audiovisuel,

initiation à l’écriture de scénario et création de storyboard,

découverte des différentes techniques de prises de vue,

découverte de la préparation d’un tournage. A la fin du stage, l’ensemble des productions réalisées seront projetées en salle.

Lieu : ESMA Montpellier (1,place Niki de Saint Phalle – 34070 Montpellier)

Se rendre au campus : Bus n° 7 – 11 – 38 arrêt Lepic

Contact : 04 67 63 01 80 / contact@esma-montpellier.com

Nantes

Découverte des métiers de l’audiovisuel

Date : 26, 27, 28 avril de 9h à 17h

Objectif de l’atelier :

initiation à l’écriture de scénario et création de storyboard,

découverte des différentes techniques de prises de vue,

découverte de la préparation d’un tournage. A la fin du stage, l’ensemble des productions réalisées seront projetées en salle. Lieu : ESMA Nantes (6, rue René Siegfried – 44200 Nantes)

ESMA Nantes (6, rue René Siegfried – 44200 Nantes) Se rendre au campus : Tram 1 arrêt Chantiers navals / Bus C5 arrêt Prairie au Duc

Tram 1 arrêt Chantiers navals / Bus C5 arrêt Prairie au Duc Contact : 02 28 24 18 40 / contact@esma-nantes.com

=> En cas de participants insuffisants, CinéCréatis se réserve le droit d’annuler les stages.

=> Attention, selon les annonces du gouvernement, des modifications peuvent survenir. Afin d’être informé d’éventuelles modifications, consultez cette actualité à l’approche de l’événement.

=> Les visites se font dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition, le port du masque est obligatoire, un sens de circulation à respecter.