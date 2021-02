Tournage d'un clip vidéo « Keytam » avec Cyril Atef

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années », cette citation largement reprise, extraite du Cid de Pierre Corneille, pourrait s’appliquer, en toute modestie, aux étudiants de 1re année de CinéCréatis Montpellier, qui ont, en quelque sorte, anticipé sur leur cursus en tournant un clip vidéo qu’ils ne sont pas censés aborder à leur niveau d’études.

Un concours de circonstances

« Je connais Cyril Atef, un percussionniste qui était, par hasard, confiné à côté de chez moi. Normalement, il habite à Paris, à Los Angeles. Je lui ai dit si tu t’ennuies, passe faire un tour à l’école parce qu’on un super studio », explique Olivier Guerin, professeur de prises de vue et lumières à CinéCréatis Montpellier.

Cyril Atef est un batteur franco-américain référencé dans le monde musical. Il a notamment participé à la tournée Le Tour de M de Matthieu Chedid, plus connu sous son nom de scène M. Il a aussi assuré la partie percussion avec l’Orchestre national de Barbés, Bashung, Bernard Lavilliers.

« Cyril nous a montré cet instrument très particulier : le Keytam Drum. Une sorte de tambourin qui fait des notes sur deux octaves. » Clairement, un set de percussion nomade disposant d’une palette de sons électro produits acoustiquement. « Après une démo aux élèves nous avons visionné un genre de clips qui fait tripper (sic) Cyril. A partir de là, j’ai dit aux élèves : vous avez quinze jours pour réfléchir à l’élaboration d’un clip autour de Cyril Atef qui viendra improviser avec cet instrument. »

« Fier des étudiants »

Quinze jours pour cogiter, réfléchir, élaborer des séquences, préparer des découpages, proposer des scénarios. Les étudiants ont « pris le projet à bras le corps. Il y a même un élève qui a proposé un storyboard en 3D. Je n’avais jamais vu ça. »

Pour sa part, Cyril Atef a indiqué « aux étudiants qu’il pouvait l’utiliser comme un cobaye (sic) pour expérimenter tout ce qu’ils souhaitaient faire. »

Répartis en deux groupes d’une dizaine de personnes, les élèves se sont donc investis totalement, deux mois à peine après leur entrée à l’école.

Une expérience formatrice, couronnée de succès. « Je suis fier d’eux, ils ont tout fait en temps et en heure », se félicite Olivier Guerin. De son côté, Cyril s’est régalé, il a trouvé cela hyper enthousiasmant.

Ce que l’intéressé confirme : « Olivier a fait un super travail d’encadrement pour tous les défis techniques, lumières, prise de vue etc.…Chaque groupe avait un réalisateur/trice. Franchement, les étudiants se sont bien débrouillé. C’est tout ce que je peux dire…C’était un plaisir ! »

« Un rêve d’avoir un tel studio »

Après le tournage qui a duré deux jours, le clip est désormais en cours de montage. « Je pense qu’il sortira quelque chose d’intéressant et de bien délire de ces deux clips… J’ai hâte de voir le travail final, s’impatiente Cyril Atef, le studio est absolument mortel ! Je pense que c’est un rêve pour les élèves et prods sur Montpellier d’avoir un studio comme cela, à disposition. Je ne suis pas un spécialiste de l’audiovisuel, mais ce studio est vraiment très pro ! »

A l’issue de cette expérience, une idée a germé dans l’esprit d’Olivier Guerin, le professeur de Cinécréatis : « A l’avenir on pourrait choisir chaque année de faire un ou deux clips avec des groupes locaux. Cela permettrait aux étudiants de répondre à des vraies demandes, de travailler sur un cahier des charges. » La porte est ouverte aux musiciens languedociens !

Quelques mots sur l’instrument de musique KeyTam

Instrument de musique nomade s’apparentant à un tambourin, le KeyTam a été inventé par Guillaume Toutain. Il se définit lui-même comme un « musicien, passionné, inventeur et concepteur d’instruments de musique depuis plus de 20 ans » . Le KeyTam se veut être l’équivalent d’une contrebasse, d’une batterie et d’un set de percussion, le tout réunit en un seul instrument. Ainsi une multitude de sonorités sont offertes au musicien allant de sons graves mats et ronds à des harmoniques aiguës et claires.

Découvrez quelques photos du tournage