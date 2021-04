Visioconférence avec le réalisateur Fred Cavayé

Pour les rares personnes qui ne le connaitraient pas encore, Fred Cavayé fait partie de ces réalisateurs qui apportent un souffle nouveau au cinéma français.

A son palmarès éloquent, on peut noter le long-métrage Pour Elle ( 2008) avec Vincent Lindon et Diane Kruger, qui l’a révélé.

Un film dont les Américains ont tiré un remake sous le titre The Next Three Days avec Russel Crowe en 2010. Sur sa lancée, Fred Cavayé a signé A Bout Portant en 2010 (avec Gilles Lellouche) et frôlé le million d’entrées.

Du polar, le réalisateur n’a pas hésité a changé de registre pour aborder la comédie avec Danny Boon Radin en 2016.

Éclectique, ouvert, il n’hésite pas à aborder tous les genres.

Il a créé et tourné pour Canal +, Nox, une mini-série en six épisodes de 52 minutes avec Nathalie Baye.

Fred Cavayé finalise actuellement son prochain film Adieu Monsieur Haffman avec Daniel Auteuil et pour la troisième fois Gilles Lellouche, en quelque sorte son acteur fétiche.

Malgré cet emploi du temps chargé, le réalisateur a longuement conversé avec nos élèves, tout d’abord en rappelant les grandes lignes de son riche parcours, son appétence pour le cinéma, ses débuts, évoquant au passage sa filmographie.

En outre, il abordé le domaine du scénario qu’il connait bien pour avoir collaboré dans ce domaine avec différents réalisateurs dont Patrice Leconte. Puis il s’est appesanti sur son rapport au montage.

Afin que la rencontre soit la plus profitable possible, les étudiants avaient été invités au préalable à visionner plusieurs de ses films sur lesquels ils ont pu interroger Fred Cavayé.

Ce dernier n’a pas hésité évidemment à donner des conseils aux étudiants à propos de leurs films de fin d’études.

Globalement les sujets abordés au cours de cette visioconférence ont tourné autour de quatre domaines, quatre pôles majeurs : la mise en scène, le parcours général, l’écriture / narration, pôle technique (relation entre les différents intervenants sur un plateau).

A l’issue de ces échanges, Fred Cavayé a fait part de sa satisfaction et a notamment indiqué qu’il se prêterait volontiers à un nouveau dialogue, de nouveaux échanges avec les élèves de CinéCréatis, cette fois en présentiel si les conditions sanitaires le permettent.