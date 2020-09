Synopsis

Fin de années 90.

De locations en conseils, Paul vit la routine de son vidéoclub, seul mais très impliqué. Quand un soir, à la fermeture, une femme mystérieuse lui demande d’identifier le contenu d’une bouleversante cassette vidéo sans titre…

A propos

Haute Définition est une thriller psychologique réalisé par Baptiste Turbé, d’environ 15 minutes, dont le thème principal soulève la question suivante : Le passé est-il ineffaçable ?

Le court-métrage a rassemblé plus de 30 étudiants de la 3e année de formation en cinéma, qui ont travaillé les 3 mois de pré-production, 8 jours de tournage et 2 mois de post-production afin de créer un film de qualité.

Rejoignant les propos abordés par le réalisateur M.Knight Shyamalan dans ses films Sixième Sens (1999), Incassable (2000) et Signe (2002), le fil présente l’histoire d’un homme qui a oublié qui il était.

Le court-métrage se déroule dans l’univers de la VHS, vedette historique de la vidéo.

Affiche du film

Casting

Valérie Pastre (alias Adèle)

Comédienne et voix off, c’est à 23 ans que Valérie quitte ses études de commerce pour se rediriger vers ses passions, le théâtre et l’image. Elle fait alors des stages au cours Florent et prend des cours au studio Pygmalion.

Elle suit ensuite des formations avec le coach américain Jack Waltzer. C’est à partir de ce moment là qu’elle va commencer à jouer dans des court-métrages et à prêter sa voix pour différents projets.

Nicolas de Boisse (alias Paul)