Sélections estivales festivals 2020

Après la (généreuse) sélection festivals du mois dernier, une fois n’est pas coutume les films de nos étudiants ont de nouveau été sélectionnés, voire primés !

Découvrons sans attendre les sélections du mois d’août :

Villanueva Showing Festival

(encore) un prix pour Superbot au Villanueva Showing Festival 2020.

Sofía López Hernández, directrice du festival, vient de nous confirmer que le court-métrage Superbot a été sélectionné dans la dixième édition du Villanueva Showing Film dans la catégorie « cinéaste » et a remporté le troisième prix ainsi que 500$.

Félicitations aux réalisateurs !

31º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo

Nous sommes très heureux de vous annoncer la sélection du film « SUPERBOT » parmi les 2368 films proposés (!), dans la catégorie « enfants / ados » de la 31ème édition du Festival International du Court Métrage de Sao Paulo.

Cette année – COVID-19 oblige -, le festival sera déroulera en ligne et respectera le calendrier officiel (du 20 au 30 août).

A propos du festival

Le festival international de courts-métrages de São Paulo est l’un des plus grands événements du monde dédié aux courts-métrages. Tenue dans la ville de São Paulo depuis 1990, il est devenu un point de repère dans l’agenda culturel de la ville pour sa programmation large et diversifiée, qui est projeté gratuitement dans plusieurs théâtres et centres culturels de la ville.

Les actions principales se portent vers l’Internationale, l’Amérique latine et les programmes de films brésiliens. Une série de programmes spéciaux est créé chaque année, sur la base des films présentés au Festival et des suggestions faites par les conservateurs qui visitent les festivals les plus importants au Brésil et dans le monde.

Selon ses organisateurs, cette édition sera très spéciale étant donné la situation pandémique mais pour la première fois le festival atteindra plus de personnes, au-delà des limites de Sao Paulo, se répandant dans tout le Brésil, dans un théâtre virtuel unique.

Pour s’adapter à cette nouvelle réalité, le Festival a repensé tout le programme et cette année, il présentera une sélection plus petite et plus solide.

Bonne chance au film Superbot de Pierre-André Fontaine, Rémy Leroy et Emmanuel Pierrat !

Longless Film Festival

Sélection pour le court-métrage nantais « Terre ferme » au Longless Film Festival, une compétition de courts métrages dédiée aux réalisateurs et vidéastes âgés de 17 à 35 ans,

Cet événement, organisé par le Local Youth Plan (Aeris Cooperativa Sociale) dans la région de Monza et Brianza en Italie. aura lieu pendant 2 jours, du 11 au 12 septembre 2020.

Toutes nos félicitations à la team « Terme Ferme » !

Festival International du Film de Nancy

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le film Superbot de Pierrat Emmanuel, Fontaine Pierre-André, Leroy Rémy a été sélectionné pour le Festival International du Film de Nancy dans la sélection « Jeune Public ».

A propos du festival

Avec une fréquentation de plus de 10 000 spectateurs en moyenne chaque fin d’été sur le site dont environ 3 à 4 000 spectateurs, le Festival international du film de Nancy – anciennement « Aye Aye film festival » puis « Festival international du film Nancy-Lorraine » – est un événement cinématographique nancéien reconnu.

Au fil des années, le festival s’est peu à peu étoffé et professionnalisé tout en restant profondément fidèle à ses valeurs: vous proposer à la fin de l’été un moment de cinéma différent, de qualité, original, dans la découverte, la convivialité et le partage.

Depuis 23 ans, l’équipe du festival s’efforce en effet d’offrir aux nancéiens et habitants de la région Grand Est un cinéma d’ici et d’ailleurs, en version originale, qui abolit les frontières et préjugés. Sensible à la problématique des droits de l’homme, le Festival international du film de Nancy s’engage et propose ainsi un choix éditorial cinématographique pour la défense de la diversité, toujours en faveur de la qualité, avec des films engagés, drôles, touchants, surprenants, parfois dérangeants.

Chaque année, le festival s’installe dans différents lieux de la capitale des Ducs de Lorraine : dans la Cour de la Manufacture, à l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel, au Centre d’image Lorraine, au Conservatoire régional du Grand Nancy ainsi qu’au théâtre de la Manufacture.

Le festival aura lieu du 28 août au 6 septembre 2020 à Nancy.

YVE International Youth Film Festival

Ce n’est pas un mais 3 courts-métrages de Cinécréatis qui ont été sélectionnés par le Festival de film YVE qui a eu lieu le 27 juillet à Suzhou dans la province du Jiangsu, sur la côte est de la Chine :

A propos du festival

YVE International Film Festival est un événement organisé par YVE Culture & Art Communication Ltd dédié à aider et à faire entendre la voix de la nouvelle génération de cinéastes. Le but de l’événement est de donner aux jeunes cinéastes l’occasion de poursuivre leurs rêves. Le festival adhère fortement à l’idée que « l’ART EST POUR TOUS« .

YVE Culture & Art Communication Ltd. est une entreprise en pleine croissance fondée par un groupe d’étudiants chinois étudiant à l’étranger en 2017. Les activités principales de YVE comprennent l’organisation d’expositions flash et de festivals de films, la production de films et de télévisions, la gestion d’événements culturels et artistiques, le développement d’applications de billetterie d’art.

YVE a reçu une attention et un soutien étendus de tous les horizons depuis sa création il y a trois ans, et a reçu un solide soutien des entreprises culturelles et créatives et des particuliers à Suzhou, Hangzhou, Shanghai et ailleurs.

Festival International de Cine Pequeño

Une nouvelle sélection pour Superbot au Festival International de Cine Pequeño qui célébrera sa 7 e édition du 17 au 21 août 2020. Ce sera en plein air et avec des mesures de sécurité adaptées à la situation.

Le Festival International de Cine Pequeño, qui a lieu à Alicante au sud-est de l’Espagne, va maintenir les sections habituelles des années précédentes, comme la section officielle, la section des œuvres de la communauté valencienne et la section locale.

En outre, dans sa septième édition, vous trouverez des nouveautés comme une nouvelle section appelée « Courts métrages pour l’égalité « , grâce à la collaboration de la conseillère de l’égalité, et à un concours de scénario de court-métrage.

Bonne chance au film Superbot !

XI Festival de Cine: Infancia y Adolescencia

Superbot et Moustaco ont été sélectionnés pour participer au XI Festival du film: enfance et adolescence – 2020 qui se tiendra (en ligne également) du 05 au 12 septembre.

A propos du festival

Depuis 2010, le festival qui se déroule habituellement à Bogotá en Colombie, développe des projets culturels, éducatifs et sociaux à travers le cinéma, afin d’offrir des expériences qui améliorent la qualité de vie des enfants, des adolescents et des jeunes en Colombie.

Les enfants et les adolescents auront accès à un programme audiovisuel composé de courts métrages nationaux et internationaux d’animation et de fiction, ainsi qu’à une catégorie de séries télévisées.

Ce festival est une « fête » avec des espaces de circulation et une formation audiovisuelle pour les enfants, les adolescents et les jeunes. Cette année, la version en ligne proposera des expositions virtuelles, des ateliers, des master-classes, des conférences et un cours virtuel spécialisé, le tout organisé avec de grands experts de l’audiovisuel nationaux et internationaux.

Venice Shorts Film Awards

Félicitations à l’équipe du film Terre Ferme pour les récompense obtenues lors du festival « Venice Shorts Film Awards » un festival se déroulant sur Venice Beach à Los Angeles :

meilleur drame international

meilleur acteur enfant, grâce au jeu d’acteur du Noé Cheron !

A propos du festival

Venice était connue comme l’épicentre d’Hollywood. Si une scène de film vous semble familière, elle a probablement été tournée sur la célèbre promenade de Venice Beach ou dans le quartier historique de « Venice Canals ».

Le festival sélectionne et récompense des courts métrages américains et internationaux.

FICBUEU Festival

Le court-métrage Superbot a été sélectionné par le festival FICBUEU et concourra dans la catégorie « enfants ».

A propos du festival

Le Festival international du court-métrage de Bueu (Espagne) est né en 2008 pour diffuser la culture cinématographique en format court, afin d’ouvrir une fenêtre vers ce cinéma local et international de qualité généralement inaccessible au grand public.

Cette année, le festival célèbre sa 13e édition du 11 au 19 septembre avec de nombreuses projections au Centro Social do Mar à Bueu (Pontevedra) en Espagne et de nombreuses activités parallèles à apprécier.