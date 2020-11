Sélections festivals octobre 2020

Comme tous les mois, et avec un léger retard il faut bien l’avouer, nous vous proposons de faire un petit tour du côté des sélections. Une chose est sûre, ce mois d’octobre aura été profitable pour les films du cru 2020, avec plusieurs sélections notamment chez nos amis d’outre-Atlantique :

Soirée Courts-Métrages Buenos Aires / Paris

Et c’est Superbot, réalisé par Pierrat Emmanuel, Fontaine Pierre-André et Leroy Rémy, qui a été sélectionné pour cette soirée courts-métrages Buenos Aires / Paris 2020 !

Dans ce contexte on ne peut plus exceptionnel, le festival a décidé de maintenir l’événement, dans une version entièrement digitalisée. Un grand merci à eux !

A propos du festival

Ce festival a été créé dans le but de promouvoir et d’encourager la coopération cinématographique franco-argentine, en créant un échange culturel qui aboutit à cet événement unique qui réunit deux cultures dans le cadre d’une même projection.

Les journées « Premis’20 Animalcoi »

Côté espagnol, le festival Animalcoi a lui aussi sélectionné le film Superbot. Spécialisé le domaine de l’animation, ce festival s’est déroulé les 13, 14 et 15 novembre dernier à Alcoi, dans la province d’Alicante.

A propos du festival

Animalcoi se veut une référence en matière de festival d’animation, et un point de rencontre pour tous les passionnés d’animation. Organisé et soutenu par la ville d’Alcoi, ce festival se déroule sur 3 journées, consacrées à cet art qui est aussi devenu une industrie prolifique. Au programme : ateliers, conférences, projections et plus encore !

22e festival FesticineKids de Carthagène des Indes

Pour sa 22e édition, le festival FesticineKids de Carthagène des Indes (Colombie), a sélectionné le film Superbot. Covid-19 oblige, le festival se déroulera exclusivement en ligne, du 17 au 22 novembre 2020.

A propos du festival

FesticineKids est un festival colombien dédié au jeune public. Cette année, le festival a choisi pour slogan « La Paz esta en ti » (« la Paix est en toi »), invitant les réalisateurs à s’exprimer sur cette thématique et à mettre en évidence des personnages à l’initiative de changements dans leur environnement, de « faiseurs de paix » et d’harmonie.

Créé en 2008 par la Fondation FesticineKids, ce festival prend son essence dans la volonté d’éduquer les enfants victimes de pauvreté en Colombie, et en Amérique du Sud de façon plus globale.

Festival du Cinéma de Bogota – Bogocine

Pour sa 37e édition, 2 films de l’école CinéCréatis ont été sélectionné dans la catégorie jeune public : encore une fois Superbot de Pierrat Emmanuel, Fontaine Pierre-André, Leroy Rémy, qui visiblement fait des émules outre-Atlantique, et Moustaco, réalisé par Justine Goaziou et Samantha Vié.

A propos du festival

Organisé du 21 au 28 octobre, le festival Bogocine se déroule à Bogota (Colombie). Créé en 1984, il met à l’honneur les jeunes talents du cinéma colombien, ainsi que les films réalisés dans les autres pays Andins, en Espagne, en France ou encore en Italie. En recherche de nouveaux talents, les écoles viennent chaque année compléter la sélection officielle.